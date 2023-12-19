Число погибших при землетрясении в Китае выросло до 111 человек

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Эпицентр пришелся на две провинции страны.

Число погибших при землетрясении в Китае выросло до 111 человек

Фото: © РИА Новости / Константин Щепин; 5-tv.ru

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Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая достигло 111 человек. Еще более 230 пострадали. Эпицентр пришелся на две провинции — Ганьсу и Цинхай.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Китае в понедельник, 18 декабря. За ним последовало несколько более мелких афтершоков. Жителей стихия застала врасплох.

В результате землетрясения обрушились многие дома. Сейчас спасатели разгребают завалы и продолжают искать пропавших.

Прошлой зимой, 6 февраля, Турцию поразили два мощных землетрясения. С разницей в более чем девять часов на юго-востоке страны зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6. Погибли десятки тысяч людей и еще больше получили ранения.

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