Число погибших при землетрясении в Китае выросло до 111 человек

Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая достигло 111 человек. Еще более 230 пострадали. Эпицентр пришелся на две провинции — Ганьсу и Цинхай.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Китае в понедельник, 18 декабря. За ним последовало несколько более мелких афтершоков. Жителей стихия застала врасплох.

В результате землетрясения обрушились многие дома. Сейчас спасатели разгребают завалы и продолжают искать пропавших.

Прошлой зимой, 6 февраля, Турцию поразили два мощных землетрясения. С разницей в более чем девять часов на юго-востоке страны зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6. Погибли десятки тысяч людей и еще больше получили ранения.