В последнее время Роджер Уотерс начал задумываться о переезде в РФ.

Британский рок-музыкант и один из основателей популярной группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что западные артисты боятся выступать на российском телевидении, так как это может поставить под угрозу их дальнейшую карьеру. Об этом исполнитель рассказал во время эфира программы на общероссийском федеральном канале.

Как объяснил Уотерс, подобное отношение к творчеству он считает «абсурдным». Он признался, что коллеги отговаривали его от выступления на российском ТВ.

«Люди мне говорили, как же так? Ты будешь выступать на российском телевидении, да ты потом вообще нигде не сможешь выступать, что же ты делаешь!» — поделился певец.

С подобными предубеждениями артист не согласен. Ведущие передачи предложили музыканту задуматься о переезде в Россию, чему он выразил большую благодарность. Роджер Уотерс добавил, что очень ценит возможность напрямую пообщаться с россиянами и высказать свое мнение.

«Русские наши друзья, все наши друзья, нужно отойти от пропаганды тех, кто разжигает войну. Война — это выгодное дело, они [разжигатели — Прим. ред.] работают на чью-то выгоду, пытаются кого-то обогатить, на войне наживаются огромные миллионы. Это все ужасно. Поэтому я так рад, что могу выступить на российском телевидении и высказать свою точку зрения», — рассказал свою точку зрения исполнитель.

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