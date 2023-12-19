Евросоюз официально ввел во внешнюю торговлю правило No Russia

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44 0

Теперь экспортеры обязаны прописывать в контрактах условие о том, что их товары не будут реэкспортировать в Россию.

Евросоюз официально ввел во внешнюю торговлю правило No Russia

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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Евросоюз 12-м пакете санкций официально закрепил правило No Russia во внешней торговле, обязав экспортеров европейских товаров прописывать новое условие в контрактах. Информация об этом следует из санкционного регламента ЕС 833/2014.

Экспортеры отныне будут обязаны прописывать в своих контрактах, что их товары не будут реэкспортировать в Россию или в третью страну для дальнейшей перевозки на территорию РФ. Требование будет распространяться на все экспортные контракты, начиная с 20 марта 2024 года.

Отмечается также, что, если контракт был заключен до 19 декабря 2023 года, то новый обязательный пункт необходимо включить в него до 20 декабря 2024 года. Также внести его необходимо в документы, действие которых истекает и продлевается до указанного срока.

Исключением является только то, если договор предполагает экспорт товаров в «страны-партнеры»: США, Великобританию, Японию и Южную Корею. Кроме того, санкционный регламент ЕС разрешает торговлю с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Норвегией и Швейцарией.

Новое ограничение касается товаров «двойного назначения», к которым относятся: микросхемы, конденсаторы, транзисторы, некоторые детали для создания дронов, а также авиационных товаров и стрелкового оружия.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз сделает послабление в санкциях против России.

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