«Мне мамы не хватало»: сын Михаила Круга рассказал о тяжелом детстве

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 78 0

Несмотря на детские обиды, сейчас он рядом с матерью — и, по его словам, во многом повторяет пример отца.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Александр Круг вспомнил детство без матери и рассказал, как помогает ей сейчас

Сын легендарного шансонье Михаила Круга на концерте «Ээхх, разгуляй!» рассказал корреспонденту 5-tv.ru, что, когда он был ребенком, мать — певица Ирина Круг — много гастролировала, но теперь он поддерживает ее и помогает.

Александр Круг подчеркнул, что давно принимает самостоятельные решения и не привык полагаться на чужое мнение. По его словам, в детстве ему действительно не хватало матери из-за ее постоянных разъездов.

«В детстве мне мамы не хватало, она была на гастролях. А сейчас я вместе с ней, я ей помогаю, я ее поддерживаю, потому что я со всей силой люблю свою матушку. И мой отец всегда-всегда любил свою маму, он всегда был рядом с ней», — поделился музыкант.

При этом Александр отметил, что зарабатывает самостоятельно, а совместные выступления с матерью — это скорее творческий союз, чем финансовые отношения.

«Я не сыночка-корзиночка, у меня есть свое мнение, я принимаю решения, и очень много решений я принимаю», — заявил он.

Александр Круг родился в мае 2002 года. Юноша пошел по стопам отца — теперь он сам пишет песни и выступает, в том числе вместе с матерью.

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