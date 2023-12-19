МВД объявило в розыск журналиста Дениса Камалягина*

МВД России объявило в розыск журналиста Дениса Камалягина*. Информация об этом следует из ведомственной базы.

Разыскивается он по статье Уголовного кодекса, однако какой именно — в публикации не уточняется. Известно, что ранее в его отношении было возбуждено уголовное дело, наказание за которое предусмотрено статьей о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ.

Агентство ТАСС со ссылкой на данные УМВД России по Псковской области сообщает, что Камалягин сейчас не находится в России.

В список иностранных агентов фигурант был включен еще в 2020 году.

Денис Камалягин является главным редактором газеты «Псковская губерния». До марта прошлого года он жил в Пскове, где и работал.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минюст РФ признал актера Анатолия Белого* иностранным агентом.

* — признан иноагентом в России.