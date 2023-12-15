Минюст РФ признал актера Анатолия Белого* иностранным агентом. Список традиционно пополнился в пятницу вечером.

Также реестр пополнили журналисты Андрей Затирко* и Григорий Шведов*. Вместе с ними в список попали депутат Хельга Пирогова* из Новосибирска и создатель общественной организации Денис Соколов*.

* — признан иноагентом в России.