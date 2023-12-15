Минюст РФ признал актера Анатолия Белого* иностранным агентом

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 21 0

Список традиционно пополнился в пятницу вечером.

Минюст РФ признал актера Анатолия Белого* иностранным агентом

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Минюст РФ признал актера Анатолия Белого* иностранным агентом. Список традиционно пополнился в пятницу вечером.

Также реестр пополнили журналисты Андрей Затирко* и Григорий Шведов*. Вместе с ними в список попали депутат Хельга Пирогова* из Новосибирска и создатель общественной организации Денис Соколов*.

* — признан иноагентом в России.

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