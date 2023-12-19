«Россети» направили на развитие энергокомплекса в Санкт-Петербурге более 37 миллиардов рублей. На рабочей встрече генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин вместе с губернатором города Александром Бегловым обсудили введение комплекса мер по обеспечению высококачественного и бесперебойного электроснабжения Санкт-Петербурга. Помимо этого, также рассматривался вопрос по технологическому присоединению новых потребителей к сетям.

«В Петербурге проводится планомерная модернизация объектов энергетики. Активное участие в этом принимает компания „Россети“. Это системообразующая организация. Она строит новые и реконструирует существующие электросети, создает современные мощные подстанции. Все новые объекты проектируются с учетом планов развития города», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга.

В 2023 году «Россети» подключили более 50 жилых комплексов, а также спортивных объектов, детских садов, школ и промышленных зданий к сетям. Удалось обеспечить необходимой мощностью новый ледовый комплекс «СКА Арена», который стал самым крупнейшим хоккейным стадионом в стране. За год «Россети» направили более 37 миллиардов рублей на развитие магистральных сетей и распределительного комплекса культурной столицы.

«Мы уже ввели в работу несколько высокоавтоматизированных подстанций. В ближайшее время завершим реконструкцию объекта ГОЭЛРО — центра питания 330 кВ „Завод Ильич“, модернизацию кабельных сетей 35 кВ в Выборгском, Петроградском и Калининском районах. Вся эта инфраструктура ориентирована на решение конкретных задач: строительство нового жилья, реализацию делового и туристического потенциала города», — подчеркнул генеральный директор «Россетей».