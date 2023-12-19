Обострение в Красном море: США отправили в регион третий эсминец

Главная цель американцев — защитить торговые суда от нападений йеменских хуситов.

В Красном море заметно накаляется обстановка. США объявили о начале там международной операции и отправили в регион уже третий эсминец. Главная цель — защитить торговые суда от нападений йеменских хуситов.

Из-за их атак на корабли — крупнейшие логистические компании уже отказались от прохода через Суэцкий канал и теперь может пострадать вся мировая торговля. Возможные пути решения проблемы изучил корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Ударная группа во главе с американским авианосцем «Эйзенхауэр» спешит к берегам Йемена. Там уже находятся эсминцы «Корни» и «Мэсон», французский фрегат «Лангедок» и британский эсминец «Даймонд». США и союзники объявили о начале операции «Страж процветания» для защиты судоходства в Красном море, но пока ограничились пафосным названием.

Йеменские хуситы — вооруженная группировка, де-факто являющаяся полноценной армией с артиллерией, бронетехникой и баллистическими ракетами — с середины ноября провела порядка двадцати атак на суда в Аденском заливе и Красном море. Официально заявили: будут топить израильские корабли, пока Тель-Авив не оставит Палестину в покое. Но заодно под раздачу попали норвежский танкер, французский фрегат. Били дронами, крылатыми ракетами, даже брали на абордаж.

Хуситы могут и хорошо попиариться. Израильское грузовое судно Galaxy Leader отбуксировали к побережью и устроили настоящее шоу, выкладывая ролики в интернет: курили кальян, танцевали.

Своего хуситы, кажется, добились: уже четыре из пять крупнейших морских грузоперевозчиков планеты отказались заходить в Красное море. Нефтегазовый гигант British Petroleum тоже. А ведь этот регион для мировой торговли ключевой: через Суэцкий канал проходят 22 тысячи судов ежегодно. Порядка 10% нефти, которая перевозится по морю.

«Немедленным последствием станет разрыв торговых цепочек, сокращение поставок на Украину и в Европу. Теперь все судоходные компании требуют надбавки за опасность. Стоимость страховки для израильских судоходных линий значительно подскочила, в 200 раз, а то и в 300 раз дороже страховка», — заявил экономист Эндрю Люн.

На то, чтобы «уронить» мировую торговлю, хуситам понадобился всего месяц. Благодаря географическому положению для контроля над главной транспортной артерией — Суэцким каналом — достаточно держать под прицелом Баб-эль-Мандебский пролив, в самом узком месте он всего 26 километров. Теперь эта тема в топе новостей по всему миру.

«Многие компании теперь задаются вопросом, что им делать. Изменится маршрут перевозок, затраты значительно возрастут. Также не забывайте о страховке, она тоже стоит денег», — заявили журналисты.

Еще как! Теперь перевозчики совершают вынужденную обзорную экскурсию в обход всей Африки. Если, к примеру, через Суэц сжиженный газ из Катара в Европу идет 17 дней, то через мыс Доброй Надежды целых 30 дней. Другой маршрут может составить реальную конкуренцию Суэцкому каналу: Северный морской путь. Из Роттердама в Иокогаму можно добраться всего за 20 дней, а не за 33 дня.

«Значительно уменьшает расход топлива и времени доставки грузов. Суэцкий канал более контролируем со стороны коллективного Запада», — обратил внимание Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа.

Северный морской путь, в отличие от Суэцкого канала, от политики свободен. В 2021 году весь мир уже прочувствовал, что значит закупоривание главной транспортной артерии: сухогруз Ever Given перегородил Суэц на шесть дней. Каждый час мировая экономика теряла 400 млн долларов. В этом плане конкурентов у Северного морского пути нет.

«Такого атомного флота, такого ледокольного нет ни у кого. Создаются новые типы ледоколов. Создаются возможности для того, чтобы важная транспортная артерия работала круглогодично», — заметил кандидат экономических наук Александр Дудчак.

А пока европейцы размышляют, какие обходные пути использовать, хуситские ракеты взвинчивают цены не нефть и газ. А ведь активная фаза операции США и союзников «Страж процветания» еще даже не началась.