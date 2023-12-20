«Провела в коме 48 часов»: Мадонна вспомнила, как подруга и медики спасли ей жизнь
Мадонна провела 48 часов в коме после заражения бактериальной инфекцией
Фото: FRANCK ROBICHON / ТАСС
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Знаменитая певица рассказала о неприятном случае, произошедшем с ней летом 2023 года.
Американская популярная певица Мадонна впервые поделилась подробностями своей болезни, которая привела ее на больничную койку и даже отправила в кому. Об этом исполнительница рассказала во время своего концерта в Нью-Йорке, пишет People.
В июне этого года Мадонна потеряла сознание, ее нашла подруга и вызвала скорую помощь. Медики пришли к выводу, что у певицы была бактериальная инфекция.
«Я потеряла сознание на полу в ванной и очнулась в отделении интенсивной терапии. А моя подруга спасла мне жизнь», — поделилась Мадонна.
После случившегося врачи ввели ее в искусственную кому на 48 часов. А, когда певица проснулась, то увидела возле больничной кровати своих шестерых детей.
«Мне, кстати, пришлось оказаться при смерти, чтобы собрать всех своих детей в одной комнате», — пошутила 65-летняя звезда.
После выписки Мадонна еще некоторое время провела в постели, но после вернулась в профессиональной деятельности.
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