«Провела в коме 48 часов»: Мадонна вспомнила, как подруга и медики спасли ей жизнь

Знаменитая певица рассказала о неприятном случае, произошедшем с ней летом 2023 года.

Американская популярная певица Мадонна впервые поделилась подробностями своей болезни, которая привела ее на больничную койку и даже отправила в кому. Об этом исполнительница рассказала во время своего концерта в Нью-Йорке, пишет People.

В июне этого года Мадонна потеряла сознание, ее нашла подруга и вызвала скорую помощь. Медики пришли к выводу, что у певицы была бактериальная инфекция.

«Я потеряла сознание на полу в ванной и очнулась в отделении интенсивной терапии. А моя подруга спасла мне жизнь», — поделилась Мадонна.

После случившегося врачи ввели ее в искусственную кому на 48 часов. А, когда певица проснулась, то увидела возле больничной кровати своих шестерых детей.

«Мне, кстати, пришлось оказаться при смерти, чтобы собрать всех своих детей в одной комнате», — пошутила 65-летняя звезда.

После выписки Мадонна еще некоторое время провела в постели, но после вернулась в профессиональной деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему женщины-знаменитости помешались на молодых любовниках.