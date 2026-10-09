«Спасибо, что я такая»: Катя Лель о правильном восприятии внешности

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 39 0

Важно не забывать работать над своим телом.

Фото, видео: legion-media/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru

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Катя Лель: важно полюбить и принять свою внешность

Каждому человеку важно полюбить и принять свою внешность. Об этом 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России Катя Лель.

«Мы можем тысячу раз говорить, что мы хотим другой цвет волос, руки, фигуру. Главное — принять то, какой ты есть», — подчеркнула Лель.

По словам артистки, нужно просто сказать: «Господи, спасибо, что я такой/такая», потому что все люди разные. Совсем другое дело — работает ли человек над своим телом, развивает ли его. Сама певица занимается спортом и йогой, чтобы оставаться в форме.

Ранее Катя Лель рассказала 5-tv.ru, что она регулярно выполняет разные упражнения — например, массаж шеи. Это один из способов певицы оставаться здоровой. Помимо этого, она практикует полный отказ от курения в любой форме.

Если же Кате случается заболеть, она использует народные средства — мед с ромашкой, гвоздику или водку для растирания. Внутрь певица горячительные напитки почти не принимает, самое большее — один бокал шампанского.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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