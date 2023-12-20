«Фронт рухнет»: названы сроки окончания военного сопротивления ВСУ

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Рита Миронова
Рита Миронова 32 0

Балицкий: организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной

«Фронт рухнет»: названы сроки окончания военного сопротивления ВСУ

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Украинские боевики теряют потенциал: снарядов не хватает, а среди личного состава остались либо старики, либо молодежь.

Военное сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может закончиться уже весной. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он убежден, что фронт рухнет, так как украинские боевики выдохлись, и их армия в целом не состоялась. Потенциал падает, потому что им не хватает снарядов и подготовки, а среди личного состава остались одни «деды и пацаны». Первые воевать уже не могут, а вторые еще не умеют.

«Поэтому перспективы украинской армии, я не пророк, конечно, … но могу сказать от себя лично, что думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет», — прокомментировал Балицкий.

Также он отметил, что боевикам ВСУ тяжело справляться с западной техникой, потому что везде она разная, везде разные запчасти и обучение.

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что командование ВСУ попросило Зеленского мобилизовать еще 500 тысяч украинцев.

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