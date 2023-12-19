Командование ВСУ попросило Зеленского мобилизовать еще 500 тысяч украинцев

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 35 0

Нехватка живой силы на фронте — не единственная проблема киевского режима.

Командование ВСУ попросило Зеленского мобилизовать еще 500 тысяч украинцев

Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко

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Тема:
Спецоперация

Генеральный штаб Украины попросил мобилизовать еще полмиллиона человек, рассказал Владимир Зеленский. По его словам, военные хотят пополнить армию на 450-500 тысяч новых военнослужащих.

«Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддержать это решение», — сказал Зеленский на пресс-конференции.

Украинский лидер добавил, что подобная мобилизация обойдется Украине дополнительно в 500 миллиардов гривен (свыше 13 миллиардов долларов). А с деньгами, судя по всему, у киевского режима туго.

Накануне стало известно, что США намерены в конце декабря текущего года объявить о новом пакете военной помощи Украине, который, впрочем, станет последним, если американскому лидеру Джо Байдену не удастся договориться с республиканцами. Причина в том, что без решения Конгресса о выделении дополнительных средств у Вашингтона больше не будет доступных ресурсов на поддержку Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как командование ВСУ будет вооружать боевиков, когда кончится оружие.

Тема:
Спецоперация
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