«Непредсказуемое развитие»: почему в центре Петербурга обрушился старинный дом

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Прокуратура начала проверку после обрушения дома в центре Петербурга

Фото, видео: 5-tv.ru

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Десятки человек ищут себе пристанище — тем, кому некуда деваться, предложили временное жилье.

В центре Петербурга рухнул многоэтажный жилой дом. Первые признаки обрушения местные жители заметили еще год назад, повторные — накануне, и вот минувшей ночью расселенный флигель старинного здания упал.

Территория вокруг огорожена, спасатели разбирают завалы: как сообщили в МЧС, погибших и пострадавших нет. Корреспондент «Известий» Полина Пятышева работает на месте обрушения.

Обломки конструкций раскачиваются на ветру. По словам спасателей, в любой момент может произойти новое обрушение.

Вся территория огорожена — сотрудники МЧС оцепили здание по периметру. Дом рухнул, когда практически все уже легли спать — люди едва успели одеться, выбежали на улицу.

На место приехали полторы сотни спасателей. Вместе с кинологами обследуют руины — все, что осталось от шестиэтажного здания.

Работы периодически останавливают, объявляют минуту тишины — вдруг кто отзовется. Как рассказали очевидцы, в результате обвала мог пострадать как минимум один человек.

Впрочем, информацию о пострадавших в МЧС не подтвердили: здание, говорят, расселено — последний житель переехал буквально накануне после того, как флигель стал шататься и пошел трещинами. Соседей тогда тоже вывели, но потом разрешили вернуться.

«Непредсказуемое развитие событий. Признаков, что могло произойти обрушение, не было. Оснований для переселения людей не было», — говорит председатель жилищного комитета Олег Зотов.

Теперь десятки человек ищут себе пристанище. Тем, кому некуда деваться, предложили временное жилье.

Помимо уцелевшей части дореволюционного дома, под угрозой — соседние дома. А ведь проблемы с домом XIX века начались далеко не вчера — он уже много лет пугал своих обитателей растущими трещинами и падающей штукатуркой.

Но районные власти не нашли ответа на вопрос, почему так припозднились. Прокуратура Адмиралтейского района уже начала проверку по факту обрушения.

После того, как остатки рухнувшего флигеля уберут, уцелевшие конструкции проверят на прочность. Когда людям разрешат вернуться домой и разрешат ли вообще, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Астрахани обрушились два подъезда многоквартирного дома.

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