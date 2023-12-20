Праздник к нам приходит? Как вернуть себе радость в преддверии Нового года

Врач-эндокринолог дала несколько ценных советов.

Почему некоторые люди даже незадолго до Нового года не чувствуют радостного настроения, а даже наоборот, ощущают себя уставшими? Врач-эндокринолог Ирина Петрова рассказала изданию «Страсти», почему так происходит и как вновь стать счастливым.

Усталость

По словам специалиста, одна из основных причин отсутствия хорошего настроения — усталость. Из-за хлопот, связанных с подготовкой к празднику, может истощиться «внутренняя батарейка». В результате люди начинают срываться на близких.

Проблемы со здоровьем

Иногда при наличии ряда заболеваний может ощущаться упадок сил. Чаще всего о подобном симптоме сообщают люди, страдающие некомпенсированным сахарным диабетом, гипотиреозом, остеопорозом и рядом других заболеваний. Также он может проявляться при дефиците витаминов и микроэлементов.

Одиночество или боль утраты

Перед праздником у людей появляется время подумать, с кем они хотят встречать новый год, кого нужно поздравить. В эти моменты некоторые люди особенно остро ощущают свое одиночество, которое в иное время не чувствуется из-за обилия работы.

«Бывает так, что отсутствие внутреннего чувства праздника связано с утратой близкого сердцу человека или с подведением итогов года, когда приходится вспоминать все негативное, что случилось в последнее время», — считает эксперт.

Однако есть способ справится с упадническим настроением. По словам Петровой, важно постепенно решать все задачи.

В таком случае получится не упустить различные детали. Подготовку к новому году необходимо начать сильно заранее, например, в начале декабря.

«Подумайте о самых близких и родных. Ваше настроение значит для них гораздо больше, чем подарки и хорошо накрахмаленная скатерть. Питайтесь правильно и полноценно. Гормоны радости и счастья вырабатываются в ответ на прием продуктов, богатых триптофаном: финики, сливы, инжир, томаты, горький шоколад», — уверена врач.

Эксперт добавила, что особенно важен магний. Для его пополнения необходимо включить в рацион бобовые, орехи и цельнозерновые.

Кроме того, важен прием витамина D. Также стоит развлечь себя, сходив на какой-нибудь новогодний спектакль или послушав музыку дома.

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