Центробанк назвал главное разочарование 2023 года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41 0

ЦБ: главным разочарованием года стал малый прогресс регулирования цифровых валют

Центробанк назвал главное разочарование 2023 года

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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В каких направлениях двигался регулятор? И почему не удалось достичь желаемого?

Заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Гузнов назвал малый прогресс в регулировании цифровых валют главным разочарованием уходящего года. Об этом он признался во время подведения итогов 2023 года в рамках банковской юридической конференции АБР в пресс-центре «Россия сегодня».

«Если говорить о разочарованиях, то для меня самым большим разочарованием было то, что мы мало продвинулись в создании регулирования, касающегося цифровых прав и цифровых валют», — прокомментировал Гузнов.

Он отметил, что России за минувший год не удалось продвинуться в поисках путей использования цифровых валют в качестве средства платежа в трансграничных расчетах.

Зампред ЦБ добавил, что вместе с этим тормозится и развитие законодательства в области регулирования криптовалюты. В частности, экспериментально- правового режима, на который регулятор возлагал большие надежды.

Ранее 5-tv.ru писал, что Набиуллина предостерегла от «пути в тупик» из-за избытка льготных госпрограмм.

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