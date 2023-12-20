«Кратчайший маршрут»: Россия предложила альтернативу перевозкам через Суэцкий канал

Обстановка в Красном море стремительно накаляется.

Йеменские хуситы мобилизуют силы, чтобы дать отпор американской коалиции в Красном море. Появились кадры, как вооружаются местные жители.

Ранее лидеры движения заявили, что у них есть все средства, чтобы потопить любые корабли, которые примкнут к операции, объявленной Пентагоном. На таком фоне в Вашингтоне стали беспокоиться о стоимости всей военно-морской кампании.

Как пишет Politico, американцы сейчас запускают ракеты стоимостью два миллиона долларов, чтобы сбивать дешевые дроны хуситов. Ущерб подсчитывают и мировые перевозчики от остановки транзита через Суэцкий канал.

По данным Bloomberg, обходной путь, огибающий Южную Африку, занимает лишние семь, а то и десять дней. При этом каждая перевозка обходится в дополнительный миллион долларов.

Безопасной и более быстрой альтернативой может стать Северный морской путь. Об этом заявили в российском МИДе.

«Это, кстати говоря, кратчайший маршрут из Европы в Азию. <…> На сегодняшний день путь активно функционирует. По данным администрации Севморпути, в 2022-м было выдано около тысячи разрешений судам на плавание в акватории Севморпути», — отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Красном море заметно накаляется обстановка. США объявили о начале там международной операции и отправили в регион уже третий эсминец.