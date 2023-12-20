Наживались на продуктах: ФАС выявила масштабный картельный сговор

Антимонопольная служба признала виновными два предприятия.

ФАС выявила картельный сговор почти на два миллиарда рублей на торгах по поставке социально-значимых товаров. Предприниматели наживались на продаже продуктов в больницы и другие медучреждения, а также в бюджетные организации.

Поставки шли в Москву и Подмосковье, а также в Калужскую область. Антимонопольная служба признала виновными два предприятия.

Они сообща использовали на торгах схему, которая позволяла заключать госконтракты с минимальным снижением цены. Один из участников сговора признал вину, его освободили от административной ответственности.

Материалы будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Второго ответчика ждет оборотный штраф.

Ранее 5-tv.ru Писал, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении крымских и кировских компаний-производителей куриных яиц из-за роста цен на их продукцию.