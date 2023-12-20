«Только молишься»: как мама Авербуха относится к Арзамасовой

Какое общение выстроилось между актрисой и свекровью?

Мать фигуриста Ильи Авербуха — Юлия Марковна — души не чает в своей невестке, актрисе Лизе Арзамасовой. Они постоянно общаются в социальных сетях и мессенджерах, обмениваются новостями, звезда часто отправляет свекрови фотографии двухлетнего сына Мартина, пишет издание KP.RU.

«Она мне присылает фотографии малыша, видео, рассказывает, какие планы, кто где находится, кто что научился делать. Общаемся по-семейному, по-простому. Как ее можно не любить?» — задается вопросом женщина.

Юлия Марковна признается, что в семье ее сына все хорошо и она молится, чтобы все так и продолжалось. Напомним, Авербух и Арзамасова поженились в 2020 году.

«Только молишься, чтобы все было хорошо у них», — добавила Марковна.

Война и мир в семье: почему не складываются отношения свекрови и невестки

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Авербух рассказал о 50-летии и годовщине брака с Арзамасовой. Он признался, что не планирует устраивать грандиозное празднование.