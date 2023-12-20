«Только молишься»: как мама Авербуха относится к Арзамасовой

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 86 0

Мать Авербуха заявила, что у нее прекрасные отношения с Арзамасовой

«Только молишься»: как мама Авербуха относится к Арзамасовой

Фото: www.globallookpress.com / Геодакян Артем

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Какое общение выстроилось между актрисой и свекровью?

Мать фигуриста Ильи Авербуха — Юлия Марковна — души не чает в своей невестке, актрисе Лизе Арзамасовой. Они постоянно общаются в социальных сетях и мессенджерах, обмениваются новостями, звезда часто отправляет свекрови фотографии двухлетнего сына Мартина, пишет издание KP.RU.

«Она мне присылает фотографии малыша, видео, рассказывает, какие планы, кто где находится, кто что научился делать. Общаемся по-семейному, по-простому. Как ее можно не любить?» — задается вопросом женщина.

Юлия Марковна признается, что в семье ее сына все хорошо и она молится, чтобы все так и продолжалось. Напомним, Авербух и Арзамасова поженились в 2020 году.

«Только молишься, чтобы все было хорошо у них», — добавила Марковна.

Война и мир в семье: почему не складываются отношения свекрови и невестки

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Авербух рассказал о 50-летии и годовщине брака с Арзамасовой. Он признался, что не планирует устраивать грандиозное празднование.

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.41
0.32 99.05
0.47
Безошибочное попадание: что подарить на Новый год по знаку зодиака

Последние новости

22:12
«Не хватает снарядов»: Порошенко рассказал о больших проблемах ВСУ
22:00
Умер актер из сериала «Бонус» Сергей Рыжов
21:48
Что стало причиной обрушения дома в центре Петербурга: несколько версий
21:36
Напророчили судьбу Гитлера: в США советуют Зеленскому брать пример с фашистской Германии
21:23
Патриарх Кирилл предупредил об угрозе «потери» многонациональной России из-за мигрантов
21:11
Суждено не всем? Можно ли стать бизнесменом без предпринимательской жилки

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
Елочные игрушки и сервизы: сколько можно заработать на «барахле» из СССР
Магия зимнего солнцестояния: как в ночь с 21 на 22 декабря 2023 притянуть успех и удачу
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса