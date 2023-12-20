Россиянам с лицензиями частных пилотов разрешили управлять самолетами в ЕС

Европейский суд подтвердил, что санкции, введенные против России, не запрещают россиянам с лицензиями частных пилотов управлять самолетами в Евросоюзе (ЕС).

«Ограничительные меры против России в принципе не запрещают российскому гражданину, владеющему лицензией частного пилота, управлять самолетом в Европейском союзе», — говорится в решении суда ЕС.

Еврокомиссия и Европейское агентство безопасности полетов ранее ошибочно трактовали данный вопрос. Они считали, что зарегистрированным в РФ воздушным судам нельзя совершать полеты в небе над ЕС, даже если полет осуществляет частный пилот с гражданством РФ.

Суд рассматривал иск россиянки с двойным гражданством. Женщина, имеющая паспорт Люксембурга обратилась в инстанцию из-за несогласия с полученным от люксембургских авиационных властей отказа в пилотировании. Судья постановил, что на нее ограничения не распространяются.

В документе подчеркивается, что санкции были наложены с целью экономического и финансового контроля за самолетами, но управления пилотом не касаются.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. В том числе ЕС запретил поставлять России гражданские самолеты, комплектующие к ним, а также оказывать услуги техобслуживания и страхования. Европейских лизингодателей потребовали разорвать контракты с авиаперевозчиками из РФ. Ряд недружественных стран закрыл небо для российских самолетов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии хотят пополнить российскими активами свой госбюджет.