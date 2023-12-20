На Украине объявили в розыск российского бизнесмена Михаила Фридмана

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского бизнесмена Михаила Фридмана. Соответствующее сообщение появилось 20 декабря на официальном сайте ведомства.

Согласно базе данных, Фридман разыскивается как лицо, «скрывающееся от органов досудебного расследования». При этом датой исчезновения значится 10 октября текущего года. Бизнесмен обвиняется украинской стороной в финансировании действий, направленных на изменение конституционного строя, захват власти, изменение границ территории или госграницы Украины.

Информация о том, что в СБУ возбудили уголовное дело в отношении Фридмана, появилась еще в начале сентября. Тогда его подозревали в финансировании СВО и оказании гуманитарной помощи бойцам ВС РФ.

Также известно, что в октябре Фридман перебрался из Великобритании в Израиль. Кроме того, он несколько раз возвращался в Россию. Бизнесмен числится в санкционных списках США, которые сам он называет «политическим инструментом».

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