«Осадочек остался»: как скандал с прослушкой в кабинете Залужного отразится на Зеленском
«Страна»: скандал с прослушкой накалит конфликт между Залужным и Зеленским
Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service
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Украинские аналитики сходятся во мнении, что в этой ситуации в выигрыше останется главком ВСУ.
Найденное в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного прослушивающее устройство только усилит противостояние между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на политических аналитиков.
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«(В Офисе президента Украины. — Прим. ред.), по сути, отрицают свою причастность (к установлению прослушки — Прим. ред.). А осадочек остался. Внимание к Залужному, конечно, будет привлечено», — считает украинский политолог Константин Бондаренко.
По его мнению, этот инцидент способствовал формированию политического имиджа Залужного. Он хоть и не делал пока никаких заявлений относительно своего политического будущего, но его рейтинг продолжает расти. А Зеленского наоборот — падать.
Другие эксперты сходятся во мнении — Залужный выглядит в этой ситуации жертвой. И это повышает его шансы на победу над Зеленским. А накал в их уже и без того не самых лучших отношениях будет только нарастать.
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