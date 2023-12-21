«Осадочек остался»: как скандал с прослушкой в кабинете Залужного отразится на Зеленском

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 30 0

«Страна»: скандал с прослушкой накалит конфликт между Залужным и Зеленским

«Осадочек остался»: как скандал с прослушкой в кабинете Залужного отразится на Зеленском

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

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Украинские аналитики сходятся во мнении, что в этой ситуации в выигрыше останется главком ВСУ.

Найденное в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного прослушивающее устройство только усилит противостояние между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на политических аналитиков.

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«(В Офисе президента Украины. — Прим. ред.), по сути, отрицают свою причастность (к установлению прослушки — Прим. ред.). А осадочек остался. Внимание к Залужному, конечно, будет привлечено», — считает украинский политолог Константин Бондаренко.

По его мнению, этот инцидент способствовал формированию политического имиджа Залужного. Он хоть и не делал пока никаких заявлений относительно своего политического будущего, но его рейтинг продолжает расти. А Зеленского наоборот — падать.

Другие эксперты сходятся во мнении — Залужный выглядит в этой ситуации жертвой. И это повышает его шансы на победу над Зеленским. А накал в их уже и без того не самых лучших отношениях будет только нарастать.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС выбрал возможных преемников Зеленского.

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