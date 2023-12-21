Потерял голову: Тома Круза подозревают в романе с россиянкой

Бывший супруг девушки уже предостерег актера о некоторых нюансах. Чего стоит опасаться голливудскому красавцу?

Западные таблоиды взорвались — Тома Круза обворожила красавица из России! Голливудского актера подозревают в тайном романе с моделью. Поговаривают, что Круз совсем потерял голову. Для свидания он снял целый этаж ресторана в Лондоне. Тем временем бывший супруг девушки предупреждает артиста — эта связь может дорого ему обойтись. Почему? Выяснила корреспондент «Известий» Снежана Назаренко.

Одного из самых завидных холостяков Голливуда обворожила модель с русскими корнями. Тома Круза заметили в компании девушки, которая блистала в черном платье без бретелек с большим бриллиантовым бантом.

И хоть паре удалось увернуться от фотографов, журналисты выяснили — Том Круз закрутил роман со светской львицей Эльсиной Хайровой. Она давно живет в Великобритании и, как намекнул прежний супруг, почти все деньги тратит на наряды и сумочки. Так что Тому Крузу придется изрядно раскошелиться.

«Независимо от того, с кем она встречается, с Томом Крузом или с кем-то еще, они должны знать, что она любит красивую жизнь, имеет вкус к дорогой и роскошной жизни. Тому следует держать глаза и кошелек широко открытыми», — говорит ее бывший супруг.

Фанаты предполагают, что впереди у избранницы самое сложное — ей предстоит пройти через фильтр сайентологической церкви, которая подпортила личную жизнь голливудскому актеру. И разрушила три его предыдущих брака. Николь Кидман в свое время не выдержала фанатизма супруга. Пара рассталась больше 20 лет назад, но война между ними по-прежнему продолжается. Николь критикует Круза. А тот в отместку настроил против нее двух их приемных детей. И даже не ходил на премии «Оскар», лишь бы не столкнуться с бывшей женой.

А вот про последний брак с Кэти Холмс поклонники думали — уж он точно навсегда. В студии Опры Уинфри Круз прыгал от счастья на диване, скакал по съемочной площадке, падал на колени, беспричинно смеялся и кричал о том, как он влюблен в свою музу.

После развода с Кэти Холмс прошло больше десяти лет, но до встречи с русской моделью в личной жизни особых новостей и не было. А ведь когда-то он крутил романы со многими звездными красавицами — Пенелопой Крус, Шэр, подозревали даже Шакиру.

А потом один из самых атлетичных актеров Голливуда вдруг растерял былую форму. И лицо заметно округлилось. Впрочем, с весом ему все-таки удалось совладать. Но получится ли с новой возлюбленной?

Тома Круза называют одним из самых прижимистых в Голливуде. Поэтому вдохновить его на большие траты будет не так-то просто.