«Российский Паддингтон»: фильм про юность кота Матроскина выйдет в 2027 году

Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева впервые рассказала о новом проекте легендарной студии.

Киностудия «Союзмультфильм» работает над многообещающим проектом — фильмом, который пока носит рабочее название «Юность Матроскина». Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью «Известиям». Сотрудники студии решили создать приквел «Простоквашино». Главную роль сыграет знаменитый кот, который и вышивать умеет, и на машинке тоже… Авторы хотят рассказать историю Матроскина и объяснить, откуда взялся такой необычный кот.

«Мало того, что он разговаривает и ходит на задних лапах: его бабушка плавала на „Крузенштерне“, он умеет вышивать на машинке и понимает по-французски. Сейчас пишем сценарий», — поделилась Слащева.

Сценарий, согласно планам создателей, будет готов к лету 2024 года. На конец 2025-го предварительно запланировано начало съемок. Сейчас художники студии находятся в поиске подходящего внешнего облика Матроскина. По словам Слащевой, герой мультфильма должен стать российской версией британского мишки Паддингтона, который так же ходит на задних лапах, носит одежду, активно участвует в жизни людей.

Как подчеркнула глава «Союзмультфильма», важным требованием к образу Матроскина является реалистичность. На данный момент художники студии предложили три варианта портрета легендарного котика. Однако, скорее всего, творческий поиск продолжится. Ни одна идея еще не утверждена. Да и участники проекта не спешат с решением об окончательном образе, так как ответственно и с большим пристрастием относятся к каждому этапу работы.

«Наши креативные продюсеры пока всех их называют Барсиками: не решаются до финального выбора использовать имя нашего персонажа. Все образы проходят настоящие пробы», — добавила Слащева.

Выход мультфильма о молодых годах кота Матроскина до встречи с Дядей Федором запланирован на 2027 год.

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