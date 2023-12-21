«Российский Паддингтон»: фильм про юность кота Матроскина выйдет в 2027 году

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Фильм про юность кота Матроскина выйдет в 2027 году

«Российский Паддингтон»: фильм про юность кота Матроскина выйдет в 2027 году

Фото: Кадр из м/ф «Зима в Простоквашино», реж. Владимир Попов, 1984 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева впервые рассказала о новом проекте легендарной студии.

Киностудия «Союзмультфильм» работает над многообещающим проектом — фильмом, который пока носит рабочее название «Юность Матроскина». Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью «Известиям». Сотрудники студии решили создать приквел «Простоквашино». Главную роль сыграет знаменитый кот, который и вышивать умеет, и на машинке тоже… Авторы хотят рассказать историю Матроскина и объяснить, откуда взялся такой необычный кот.

«Мало того, что он разговаривает и ходит на задних лапах: его бабушка плавала на „Крузенштерне“, он умеет вышивать на машинке и понимает по-французски. Сейчас пишем сценарий», — поделилась Слащева.

Сценарий, согласно планам создателей, будет готов к лету 2024 года. На конец 2025-го предварительно запланировано начало съемок. Сейчас художники студии находятся в поиске подходящего внешнего облика Матроскина. По словам Слащевой, герой мультфильма должен стать российской версией британского мишки Паддингтона, который так же ходит на задних лапах, носит одежду, активно участвует в жизни людей.

Как подчеркнула глава «Союзмультфильма», важным требованием к образу Матроскина является реалистичность. На данный момент художники студии предложили три варианта портрета легендарного котика. Однако, скорее всего, творческий поиск продолжится. Ни одна идея еще не утверждена. Да и участники проекта не спешат с решением об окончательном образе, так как ответственно и с большим пристрастием относятся к каждому этапу работы.

«Наши креативные продюсеры пока всех их называют Барсиками: не решаются до финального выбора использовать имя нашего персонажа. Все образы проходят настоящие пробы», — добавила Слащева.

Выход мультфильма о молодых годах кота Матроскина до встречи с Дядей Федором запланирован на 2027 год.

Ранее 5-tv.ru писал о жизни и карьере американского кинорежиссера Тима Бертона. Вместе с психологом Марселем Сультеевым разбирался, как трудное и болезненное детство может сделать из ребенка гения.

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
90.41
0.32 99.05
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:05
Демократы бьют тревогу: Трамп может заблокировать помощь Украине
8:49
Делу — время: как в России вырос спрос на временные вакансии
8:33
Резкие перемены: новый президент Аргентины подписал указ о 300 реформах разом
8:17
«Российский Паддингтон»: фильм про юность кота Матроскина выйдет в 2027 году
8:03
Поворот на Восток: Путин поставил новые задачи по развитию железных дорог
8:00
Погасшие звезды: кто из российских знаменитостей умер в 2023 году

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
«Снималась всю беременность»: звезда «Холопа» Ольга Дибцева ждет второго ребенка
Магия зимнего солнцестояния: как в ночь с 21 на 22 декабря 2023 притянуть успех и удачу
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса