Байден назвал Трампа «мятежником»

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа «мятежником». Оба политика время от времени обмениваются «любезностями». И количество подобных «комплиментов» вскоре может увеличиться, ведь впереди — выборы. И тот, и другой намерены вновь занять кресло главы государства.

Такое заявление Байден сделал во время общения с журналистами, когда те задали ему соответствующий вопрос.

«Является ли Трамп мятежником? Я абсолютно в этом уверен, вы сами это видели. Конечно, пусть решает суд это дело. Но он точно поддержал мятеж (штурм Капитолия. — Прим. ред.)», — указал Байден.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. Тогда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса для воспрепятствования принятия итогов выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в которых победу как раз и одержал Трамп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп раскритиковал политику Байдена цитатой Путина.