«Объедалась чипсами» — в Великобритании девушка чуть не ослепла из-за ожирения

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 54 0

Девушка достигла веса в 152 килограмма и могла ослепнуть из-за высокого давления

«Объедалась чипсами» — в Великобритании девушка чуть не ослепла из-за ожирения

Фото: www.globallookpress.com / Thorsten Jochim

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Блогер весила 152 килограмма, когда у нее начались проблемы со здоровьем.

В Великобритании девушка чуть не ослепла из-за ожирения. Большая Анита (прозвище дамы — Прим.ред.) весила 152 килограмма, когда у нее начались проблемы со здоровьем. Сейчас блогер начала новую жизнь — она очень сильно похудела, испугавшись слепоты на всю жизнь. Удивительную историю поведало британское издание The Sun.

«В моем мозгу было очень высокое давление, и со временем зрение стало затуманенным. Я едва не ослепла. Меня пугало, что я могла стать слепой на третьем десятке лет», — рассказывала блогер.

TikTok / anitab_x

По ее словам, из-за большого веса у нее очень сильно болела спина, она даже не могла нагнуться. Чуть позже у нее начало повышаться внутричерепное давление. Вес девушка начала набирать еще в детстве, но серьезные проблемы начались после 20 лет.

«Я тайно ела по ночам. Когда родители засыпали, я объедалась чипсами, шоколадом, конфетами. Эти тайные угощения длились годами», — признавалась Анита.

Худеть девушка начала на добавлении в свою жизнь правильного питания и спорта. Однако этого было недостаточно — после консультации с врачами она приняла решение провести операцию по уменьшению желудка. Сейчас она весит 84 килограмма и вполне может вести полноценную жизнь. Однако все еще хочет похудеть — для этого много гуляет и занимается спортом трижды в неделю.

Ранее 5-tv.ru рассказал, реально ли сделать салат оливье полезным.

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.41
0.32 99.05
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:33
Живая сила, танки и самолеты: раскрыты потери ВСУ за последние полгода
13:31
11 лет разницы: кто новый возлюбленный Насти Ивлеевой
13:29
Путин подписал указ о выплатах пострадавшим от агрессии Украины детям
13:15
«Со всех сторон»: Сергей Зверев пожаловался на влюбленные парочки в отелях
13:10
«Денег нет»: Венгрия требует ЕС не помогать Украине следующие пять лет
12:59
«Объедалась чипсами» — в Великобритании девушка чуть не ослепла из-за ожирения

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд
А поедут ли по таким ценам? 7 вопросов об М12 Вячеславу Петушенко
От вечернего костюма до пижам: ждем вал новогодних фоток в соцсетях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса