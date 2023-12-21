Блогер весила 152 килограмма, когда у нее начались проблемы со здоровьем.

В Великобритании девушка чуть не ослепла из-за ожирения. Большая Анита (прозвище дамы — Прим.ред.) весила 152 килограмма, когда у нее начались проблемы со здоровьем. Сейчас блогер начала новую жизнь — она очень сильно похудела, испугавшись слепоты на всю жизнь. Удивительную историю поведало британское издание The Sun.

«В моем мозгу было очень высокое давление, и со временем зрение стало затуманенным. Я едва не ослепла. Меня пугало, что я могла стать слепой на третьем десятке лет», — рассказывала блогер.

TikTok / anitab_x

По ее словам, из-за большого веса у нее очень сильно болела спина, она даже не могла нагнуться. Чуть позже у нее начало повышаться внутричерепное давление. Вес девушка начала набирать еще в детстве, но серьезные проблемы начались после 20 лет.

«Я тайно ела по ночам. Когда родители засыпали, я объедалась чипсами, шоколадом, конфетами. Эти тайные угощения длились годами», — признавалась Анита.

Худеть девушка начала на добавлении в свою жизнь правильного питания и спорта. Однако этого было недостаточно — после консультации с врачами она приняла решение провести операцию по уменьшению желудка. Сейчас она весит 84 килограмма и вполне может вести полноценную жизнь. Однако все еще хочет похудеть — для этого много гуляет и занимается спортом трижды в неделю.

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