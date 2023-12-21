Глава представительства ВОЗ в РФ Вуйнович завершает миссию в Москве

Почему она покидает рабочее место?
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Специальный представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович завершает миссию в России и отправляется в другую страну. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.
«Я перехожу на новую должность — тоже представителя ВОЗ в другой стране. В январе здесь будет новый человек», — сказала она.
Вуйнович добавила, что в целом будет работать еще два года, после чего отправится на пенсию.
Должность специального представителя ВОЗ в России Вуйнович занимала с марта 2017 года. До этого она на протяжении шести лет работала на том же посту, но в Казахстане.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин уволил ряд руководителей стройкомплекса столицы.
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