Глава представительства ВОЗ в РФ Вуйнович завершает миссию в Москве

Специальный представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович завершает миссию в России и отправляется в другую страну. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

«Я перехожу на новую должность — тоже представителя ВОЗ в другой стране. В январе здесь будет новый человек», — сказала она.

Вуйнович добавила, что в целом будет работать еще два года, после чего отправится на пенсию.

Должность специального представителя ВОЗ в России Вуйнович занимала с марта 2017 года. До этого она на протяжении шести лет работала на том же посту, но в Казахстане.

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