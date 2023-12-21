«Вороватый народ»: Лавров ответил на планы ФРГ конфисковать российские активы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Лавров назвал власти ФРГ вороватым народом в ответ на планы изъять активы РФ

«Вороватый народ»: Лавров ответил на планы ФРГ конфисковать российские активы

Фото: www.globallookpress.com / Russian Foreign Ministry

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Глава МИД РФ предостерег немецких коллег от недружественных шагов, на которые обязательно последует ответ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что руководство Германии — «вороватый народ» в ответ на планы немецкой стороны присвоить своему бюджету российские активы.

«Народ вороватый, мы это давно уже поняли», — прокомментировал министр на пресс-конференции по итогам визита в Тунис.

Глава МИД РФ добавил, что раньше немцы были «вороватыми» в политическом смысле — уходили от договоренностей, пытались обмануть кого-то. Теперь же они «вороватые» в прямом смысле этого слова.

Лавров также отметил, что, если ФРГ все же осмелится конфисковать активы РФ, то Москва ответит соответствующим образом. Все-таки России есть, что изъять у Германии, напомнил он.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов также пообещал европейским государствам «симметрично ответить» в случае использования доходов от заблокированных активов.

Днем ранее, 20 декабря, издание Der Spiegel заявило о намерении немецкой Генпрокуратуры изъять российские активы и присвоить их бюджету страны. В ФРГ планируют конфисковать более 720 миллионов, и запрос об этом уже был направлен в суд.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Евросоюзе заявили о подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против РФ.

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