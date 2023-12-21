«Вороватый народ»: Лавров ответил на планы ФРГ конфисковать российские активы

Глава МИД РФ предостерег немецких коллег от недружественных шагов, на которые обязательно последует ответ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что руководство Германии — «вороватый народ» в ответ на планы немецкой стороны присвоить своему бюджету российские активы.

«Народ вороватый, мы это давно уже поняли», — прокомментировал министр на пресс-конференции по итогам визита в Тунис.

Глава МИД РФ добавил, что раньше немцы были «вороватыми» в политическом смысле — уходили от договоренностей, пытались обмануть кого-то. Теперь же они «вороватые» в прямом смысле этого слова.

Лавров также отметил, что, если ФРГ все же осмелится конфисковать активы РФ, то Москва ответит соответствующим образом. Все-таки России есть, что изъять у Германии, напомнил он.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов также пообещал европейским государствам «симметрично ответить» в случае использования доходов от заблокированных активов.

Днем ранее, 20 декабря, издание Der Spiegel заявило о намерении немецкой Генпрокуратуры изъять российские активы и присвоить их бюджету страны. В ФРГ планируют конфисковать более 720 миллионов, и запрос об этом уже был направлен в суд.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Евросоюзе заявили о подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против РФ.