Минфин анонсировал начало разблокировки иностранных активов россиян

Соответствующие механизмы должны быть запущены уже в 2024 году.

Порядка 2,5 миллионов частных инвесторов получат возможность вернуть свои иностранные активы, замороженные за рубежом. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов во время своего выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Мы надеемся, что около 2,5 миллиона человек из 3,6 миллиона смогут получить и вернуть свои вложения», — прокомментировал он.

Силуанов пояснил, что механизм разблокировки активов россиян начнет работать с 2024 года. Речь идет о средствах, которые были инвестированы юридическими и физическими лицами в иностранные ценные бумаги. Минфин поставил перед собой задачу разрешить эту проблему.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на планы ФРГ конфисковать российские активы.