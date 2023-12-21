Минфин анонсировал начало разблокировки иностранных активов россиян

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Силуанов: 2,5 миллиона россиян смогут вернуть замороженные иностранные активы

Минфин анонсировал начало разблокировки иностранных активов россиян

Фото: Silas Stein/dpa/picture-alliance / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Соответствующие механизмы должны быть запущены уже в 2024 году.

Порядка 2,5 миллионов частных инвесторов получат возможность вернуть свои иностранные активы, замороженные за рубежом. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов во время своего выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Мы надеемся, что около 2,5 миллиона человек из 3,6 миллиона смогут получить и вернуть свои вложения», — прокомментировал он.

Силуанов пояснил, что механизм разблокировки активов россиян начнет работать с 2024 года. Речь идет о средствах, которые были инвестированы юридическими и физическими лицами в иностранные ценные бумаги. Минфин поставил перед собой задачу разрешить эту проблему.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями. 

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на планы ФРГ конфисковать российские активы.

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.41
0.32 99.05
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:47
Психиатр Шуров о «голой» вечеринке Ивлеевой: «Классика личностных расстройств»
19:31
«Новатэк» заявил о форс-мажоре с поставками на проекте «Арктик СПГ-2»
19:15
«Грозное заболевание с летальным исходом»: чем чревато экстремальное похудение Ивлеевой
18:59
Минфин анонсировал начало разблокировки иностранных активов россиян
18:53
Десять человек погибли при стрельбе в Чехии
18:43
Актер Золотовицкий, срочно госпитализированный в Москве, вернулся в театр

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд
А поедут ли по таким ценам? 7 вопросов об М12 Вячеславу Петушенко
От вечернего костюма до пижам: ждем вал новогодних фоток в соцсетях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса