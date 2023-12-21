Устроивший стрельбу в Праге покончил с собой

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 111 0

Известно о десятках погибших и раненных людях.

Устроивший стрельбу в Праге покончил с собой

Фото: Reuters / DAVID W CERNY

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Стрелявший в центре Праги покончил с собой. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на мэра чешской столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в школе на площади Яна Палаха в Праге была открыта стрельба. По предварительной информации, несколько человек пострадали, и есть погибшие. Об этом сообщает полиция Чехии.

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