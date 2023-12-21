Устроивший стрельбу в Праге покончил с собой

Стрелявший в центре Праги покончил с собой. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на мэра чешской столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в школе на площади Яна Палаха в Праге была открыта стрельба. По предварительной информации, несколько человек пострадали, и есть погибшие. Об этом сообщает полиция Чехии.