Продажи подскочили в 6 раз: в России набирают популярность новые контрацептивы

В чем причина такого ажиотажа?

Согласно результатам недавно проведенного исследования, в России набирают популярность подкожные гормональные импланты, выполняющие роль контрацептивов. Об этом сообщает сайт URA.RU.

Как сказано в результатах исследования, в 2023 году среди россиянок стали популярны гормональные противозачаточные импланты. Их продажи за 2023 год выросли в шесть раз, показав самую значительную динамику за уходящий год среди контрацептивов. К тому же данные не включают в себя информацию о закупках частных клиник, поэтому реальные цифры могут быть выше.

Специалисты высказывают предположение, что такой рост популярности связан с отсутствием в данном виде контрацептивов гормона эстрогена, наличие которого могло отталкивать многих девушек. К тому же, в отличие от таблеток, такое противозачаточное не нужно принимать на регулярной основе, что сводит к нулю риск забыть принять контрацептивы. Также, помимо имплантов, большим спросом в 2023 пользовались комбинированные оральные контрацептивы.

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