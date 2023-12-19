«Все есть в законе»: адвокат Жорин рассказал, можно ли взыскать алименты с донора спермы

И какие права есть у биологического отца, который сдал материал в клинике?

Все чаще появляются случаи, когда женщина, родившая ребенка при помощи донора спермы, требует от него алименты или претендует на наследство. Какие права есть у детей и обоих родителей в такой ситуации, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

Права детей и родителей

Эксперт отмечает, что вопросы донорства репродуктивного материала, несмотря на всю деликатность, достаточно точно урегулированы в российском законодательстве. И, согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ, донор не несет никаких прав или обязанностей в отношении ребенка, который был рожден с использованием донорского материала.

«Если женщина, которая воспользовалась этим донорским материалом, родила ребенка, захочет подать в суд с требованием о взыскании алиментов с донора, то есть, фактически, с биологического отца, она это сделать не сможет. Поскольку отцом ребенка будет являться тот мужчина, который указан в свидетельстве о рождении. Чаще всего, это — супруг женщины, которая воспользовалась этим биологическим материалом», — объясняет Сергей Жорин.

Эксперт подчеркивает, что дети также не могут претендовать на наследство, оставшееся от донора. А сам биологический отец не имеет никаких родительских прав в отношении сына или дочери, родившихся при озвученных обстоятельствах.

Компенсация за проблемы со здоровьем

Что касается ситуации, когда у ребенка, рожденного от донора спермы, возникают проблемы со здоровьем, по словам адвоката, даже если будет установлена наследственная природа заболевания, взыскать что-то с донора вряд ли возможно.

«Если будет установлено, что эти проблемы вызваны какими-то генетическими отклонениями у донора, подать в суд на донора все равно не получится. В теории, наверное, можно попытаться обратиться с иском на клинику, которая оказывала эти услуги. Потому что перед забором донорского материала должны быть проведены все соответствующие исследования. Однако клиника может предоставить результаты анализов, которые там проводились, и если они не содержат каких-то нарушений, которые, по закону препятствуют применению биологического материала, то взыскать с клиники какую-то компенсацию тоже не получится», — резюмирует Сергей Жорин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат Жорин рассказал, как не лишиться наследства по глупости.