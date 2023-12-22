«Финансовые трудности»: какая песня чуть не уничтожила группу BTS на взлете карьеры

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 79 0

Ким Сокджин из BTS: песня «Danger» могла отрицательно повлиять на карьеру группы

«Финансовые трудности»: какая песня чуть не уничтожила группу BTS на взлете карьеры

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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В новом документальном фильме, посвященному истории BTS, певец рассказал, что успеха коллектив добился не сразу.

Участник южнокорейской поп-группы BTS Ким Сокджин признался, что одна из песен коллектива поставила под настоящую угрозу их дальнейшую карьеру. Об этом певец рассказал в документальном фильме Monuments: Beyond The Star, посвященному истории популярного бой-бэнда.

В 2014-м группа выпустила второй мини-альбом Skool Luv Affair, заглавной песней которого стала Boy in Luv. Композиция принесла начинающим артистам настоящий успех. Знаменитости стремились удержаться «на вершине». В этом же году спустя некоторое время коллектив выпустил еще один альбом в попытке повторить свой триумф и вновь заполучить признание фанатов.

Бой-бэнд записал Dark&Wild с заглавной песней Danger. Однако она не принесла BTS тех же побед, что раньше. В фильме, раскрывающем их тернистый путь к «звездам», Ким Сокджин поделился, что в тот момент группа испытывала большое давление со стороны компании, продвигающей артистов. Новая композиция не смогла занять хорошие места в чартах, что сильно сказалось на настроении внутри коллектива.

«Когда после „Boy In Luv“ мы резко упали с „Danger“, компания тоже испытывала финансовые трудности», — вспомнил певец.

По мнению исполнителя, в те времена подобные события казались «настоящим концом» для будущего развития карьеры. Но все поменялось с повторным возвращением артистов на сцену и музыкальные площадки. Вышел The Most Beautiful Moment in Life Pr. 1 с новым хитом I need U. Именно этот альбом позволил BTS прославиться и заполучить всемирную известность.

Ранее 5-tv.ru объяснял феномен популярной корейской группы и рассказывал, почему так популярны BTS.

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«Финансовые трудности»: какая песня чуть не уничтожила группу BTS на взлете карьеры

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