Смертельный укол: зачем AstraZeneca распространяла опасные вакцины

Фармкомпания только сейчас признала, что разработанный в ее стенах препарат от коронавируса может вызвать летальное заболевание. И об этом они знали с самого начала. Все ради денег?

На большом Давосском форуме этого года самой яркой темой была новая «эпидемия X» типа COVID, но мощнее. Когда она возникнет и сколько миллионов выкосит? Откуда выйдет вирус? И вот, что прозвучало на этой неделе: компания AstraZeneca впервые признала, что их вакцина от коронавируса, которую получили миллионы людей по всему миру, действительно вызывает побочные эффекты.

Проблема в том, что о смертельной побочке знали практически с самого начала использования, но вакцину одобрили к применению во всем мире и распространили. Сокращение населения началось? Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Короткова.

«Я сделал ее, чтобы защитить окружающих меня людей», — говорит пострадавший от вакцины Джейми Скотт.

Но цена защиты от коронавируса оказалась слишком высока. Через десять дней после инъекции из-за препарата образовался тромб. Потом инсульт. Британец Джейми Скотт теперь не только не работает, ему пришлось заново учиться говорить. Правительство и фармкомпания AstraZeneca знали о тяжелых побочных эффектах вакцины, но предпочитали о них умолчать.

«AstraZeneca и британское правительство должны были объяснять риски. У меня молодая семья, двое детей. Если бы я знал, что со мной может случиться, я бы никогда на это не пошел», — рассказал пострадавший от вакцины Джейми Скотт.

Фармгиганта завалили коллективными исками — 51 дело уже в Высоком суде Лондона. Пострадавшие и родственники погибших от вакцины требуют компенсацию в 125 миллионов фунтов стерлингов.

AstraZeneca даже не расстроилась. Только за первую половину 2021 года, когда ее вакцину пустили в ход, компания заработала больше миллиарда. Потому так смело сейчас в суде ее юристы подтверждают: да, вакцина вызывает тромбоз, людей об этом предупреждали. Но не предупреждали как часто это может происходить.

«Люди, которые приходили на вакцинацию, они подписывали бумаги, говорящие о том, что там могут быть какие-то риски, и вы как бы о них предупреждены, потому что во все эти компоненты это входит», — говорит доктор биологических наук, профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона, США Анча Баранова.

Судиться с AstraZeneca люди были готовы еще с самого начала прививочной кампании. Но тогда, как пишут британские СМИ, у фармгиганта был иммунитет от любых юридических претензий, так удобно предоставленный властями. Фармацевтический заговор — это вообще, получается, общеевропейская тенденция. Буквально на днях стартует суд, где целая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет объяснять, почему власти закупили два миллиарда доз другой вакцины от Pfizer по завышенной в несколько раз цене.

«Правительство дало этим компаниям своего рода открытую чековую книжку, по сути, они предоставили им защиту от любого вида ответственности, которая может у них возникнуть, чтобы как можно быстрее выпустить эти вакцины», — убежден вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен.

Найти офис AstraZeneca не так уж и просто. На здании, где располагается многомиллиардный фармацевтический гигант, нет названия фирмы и каких-либо указателей, как пройти. Видимо, компании так проще не привлекать к себе общественное внимание и избегать вопросов о побочных эффектах.

От недовольных клиентов фармгигант привык откупаться. Как пример тому — в 2010 компания выплатила 500 миллионов долларов пострадавшим по делу о мошенничестве. AstraZeneca подкупала врачей, чтобы те назначали пациентам запрещенный нейролептик. А такой побочный эффект, как сахарный диабет — компания предпочитала не указывать.

«Могут ли фармацевтические компании скрыть или преуменьшить побочные эффекты? Компания скрывает последствия, особенно если последствия сомнительны для получения прибыли», — сообщил вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен.

В пандемию британское правительство не смутило тёмное прошлое AstraZeneca, и оно вложило 88 миллионов фунтов стерлингов своих же налогоплательщиков в вакцину компании от коронавируса. Препарат зарегистрировали в декабре 2020 года, на четыре месяца позже российского «Спутника». Английские чиновники так торопились, что уже в январе начали массовую вакцинацию сограждан.

«Они участвовали в гонке между странами. Хотели продемонстрировать свою уникальность и оперативность», — говорит доктор медицинских наук Вильфрид Мейснер.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон называл лекарство от коронавируса «триумфом английской науки». Но триумф продлился недолго. Первые случаи тромбоза после инъекции зафиксировали уже в феврале 2021 года у восьми британских женщин до 40 лет.

К марту Дания, Исландия и Норвегия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Еще 16 стран ЕС отложили ее до выяснения причин тромбоза у людей.

В апреле 2021 года связь тромбов и вакцины была окончательно подтверждена. Среди 280 тысяч испытуемых у 59 человек нашли тромбы сосудов головного мозга. Это на 54 случая больше, чем указано в инструкции к препарату.

Из-за скандала к лету вакцину Covishield AstraZeneca переименовала в Vaxzevria, и сделала ее самой дешевой из всех европейских. К примеру, доза Pfizer стоила пятнадцать фунтов стерлингов. AstraZeneca просила всего три фунта. Это и помогло компании продать два с половиной миллиарда вакцин в 183 страны мира. Если бы не простой с поставками из Индии — цифра могла быть еще больше.

В свете скандала с тромбозом уже совсем по-другому звучат и другие подозрения к западным фармгигантам. Что AstraZeneca, что Pfizer продолжают утверждать, что их вакцины не вызывают бесплодие. Но откровения бывшего руководителя того же Pfizer Майка Йидона уже не кажутся запредельной конспирологией.

«Когда вы делаете вакцину человеку, то в нем появляются антитела, которые могут привести к атаке плаценты. Я не говорю, что если вы сделаете эту вакцину, то она приведет к бесплодию, но такой фактор возможен», — утверждает бывший вице-президент Pfizer Майкл Йидон.

Очень удобный инструмент для реализации программы по сокращению населения планеты. Ее всерьез обсуждают самые богатые и влиятельные люди планеты, тот самый золотой миллиард. Наиболее активно, например — Бил Гейтс, он не жалеет денег на всевозможные исследования и очень дружен с влиятельными западными функционерами, например, с Тедросом Гебреисусом, который так активно продвигал вакцинирование именно западными, еще не до конца проверенными, вакцинами.