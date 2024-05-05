«Мы долго будем молчать?» — Харламова застукали в объятиях с копией Асмус

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 46 0

Гарик Харламов встретил на шоу копию Кристины Асмус

«Мы долго будем молчать?» — Харламова застукали в объятиях с копией Асмус

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Неужели юморист решил найти замену бывшей супруге?

Гостем нового выпуска юмористического шоу, в котором Гарик Харламов выступает ведущим, стала блогер Маш Милаш. Соведущий комика Денис Дорохов сразу же отметил, что девушка — копия бывшей жены Гарика Кристины Асмус.

«Мы долго будем молчать? Я хочу сказать… Она же на Асмус похожа, мне кажется или нет?» — сказал Денис.

Маш Милаш, зайдя в студию, расцеловала Харламова и назвала его «очень хорошеньким». А также призналась, что в пять лет увидела сон, в котором они с Гариком танцевали вальс.

На протяжении всего выпуска Гарик и Денис пытались сдержать смех, смотря на копию экс-супруги юмориста. Однако сама блогер старалась не замечать их подколов.

Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, стали родителями в 2014-м. Через шесть лет развелись. Бывшие супруги благополучно уживались некоторое время в одном доме на разных этажах. Но позже Асмус сообщила о переезде от экс-мужа.

Знаменитости периодически подкалывают друг друга в публичном пространстве, однако признаются, что им удалось сохранить дружеские отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа истинная причина воссоединения Харламова и Ковальчук.

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