«Обострит все заболевания»: чем опасны переваренные яйца

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 31 0

Доктор Лялинв: переваренные яйца могут привести к отравлению организма

«Обострит все заболевания»: чем опасны переваренные яйца

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Почему этот продукт нельзя варить дольше 20 минут?

Неправильно сваренные яйца могут привести к обострению серьезных заболеваний. Подробности декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала сайту «Доктор Питер».

Яйца являются достаточно распространенным продуктом для употребления. Если приготовить его неправильно, можно оказаться в больнице.

Стоит обратить внимание на время варки и соотношение температуры воды и самого яйца. Специалист объяснила, что необходимо придерживаться главного правила: если ваше яйцо из холодильника, то оно сначала должно оказаться в холодной воде, а только потом вариться. Яйцо комнатной температуры можно опустить в теплую воду. Закидывание яиц из холодильника в кипяток — не рекомендуется.

Серый желток является своего рода индикатором опасности. Он свидетельствует об излишнем выбросе сероводорода, который негативно влияет на желудочно-кишечный тракт.

«При варке молекулы белка слипаются, связи разрушаются, высвободившаяся сера переходит в сероводород и соединяется с железом из желтка. Есть такое яйцо безопасно», — рассказала специалист.

Такой процесс происходит из-за излишне долгой варки. Лялина указала, что максимальное время не должно превышать порог в 20 минут.

«В этом случае (при варке более 20 минут. — Прим. ред.) вы получите дозу сероводорода, которая обострит все заболевания ЖКТ или приведет к отравлению. Детям категорически нельзя есть переваренные яйца, как и людям с панкреатитом, язвой желудка и холециститом», — предупредила специалист.

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«Обострит все заболевания»: чем опасны переваренные яйца

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