Создатель Mr. Freeman Мунтян* признан виновным по делу о дискредитации ВС РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Суд оштрафовал Мунтяна* за дискредитацию ВС РФ на 40 тыс рублей

Создатель Mr. Freeman Мунтян* признан виновным по делу о дискредитации ВС РФ

Фото: Instagram** / greenmoon2

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С начала российской спецоперации он выступил в поддержку киевского режима.

Хорошевский районный суд Москвы назначил создателю сериала Mr. Freeman Павлу Мунтяну* наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

«Мунтян Павел Андреевич* признан виновным в совершении преступления <…>, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», — говорится в сообщении.

Обвиняется он в публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России.

С начала спецоперации Мунтян выступил в поддержку Украины и запустил фонд, собиравший деньги на помощь ВСУ, в том числе на закупку бронежилетов и других средств защиты. Известно, что мужчина находится за пределами России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России введут уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии.

* — признан иноагентом в РФ

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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