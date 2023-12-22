В России введут уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Сенаторы сегодня одобрили соответствующий законопроект. Следующий этап — подписание документа Владимиром Путиным.

Совет Федерации одобрил законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии и распространение о них ложных сведений. Решение принято на пленарном заседании в пятницу, 22 декабря.

Данный проект был внесен в Госдуму в составе пакета инициатив о праве Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. В итоге статьи Уголовного кодекса России будут дополнены упоминаниями о росгвардейцах.

В частности, теперь будет грозить уголовная ответственность за распространение информации, дискредитирующей добровольцев, находящихся в составе Росгвардии.

по статье 207.3 УК РФ за распространение ложной информации — до 15 лет лишения свободы;

по статье 280.3 УК РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию, — до семи лет лишения свободы;

по статье 284.3 УК РФ за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых России не участвует, — до пяти лет лишения свободы.

Закон вступает в силу со дня его подписания президентом России Владимиром Путиным.

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