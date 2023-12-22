Касается многих: кого оштрафуют за отсутствие «умного» счетчика

Что мешает активному внедрению таких технологий?

Власти решили отложить введение штрафов за отсутствие «умных» электросчетчиков до следующего года. Об этом изданию URA.RU сообщил юрист Сергей Сергеев.

По словам специалиста, с 1 января 2024-го мораторий на применение штрафных санкций к поставщикам электроэнергии и сетевым организациям за неисполнение обязанности по установке умных счетчиков закончится.

«Однако за отсутствие умных счетчиков не будут штрафовать до 2024 года», — объяснил Сергеев.

Кроме того, несовершенство механизма применения штрафа мешает внедрению «умных» счетчиков, считает специалист. На данный момент все еще непонятно, кто «виноват»: гарантирующие поставщики или сетевые организации, которых, по мнению Сергеева, и могут коснуться санкции после истечения моратория.

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