Рекордно высокий уровень оптимизма у россиян зафиксировали социологи

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ВЦИОМ сообщил о росте оптимизма среди россиян

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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По сравнению с прошлым годом, показатель вырос на 15%.

Большинство россиян будут провожать уходящий и встречать Новый год с оптимизмом. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В нем приняли участие более полутора тысяч респондентов. По сравнению с прошлым годом, уровень позитива вырос на 15% и стал рекордным за последние 17 лет.

Доля пессимистов, напротив, сократилась в два раза — с 22% до 11%. От наступающего года россияне ждут подъема экономики и уровня жизни. Затруднились сказать что-либо о своем настроении и ожиданиях лишь 2% участников опроса.

Ранее 5-tv.ru писал, что президенту России Владимиру Путину доверяют более 78% граждан страны. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 78,5% опрошенных людей доверяют главе государства.

Также 75,8% респондентов заявили, что одобряют деятельность Путина. Всего были опрошены 1600 россиян старше 18 лет с помощью телефонных звонков.

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