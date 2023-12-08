Уровень доверия россиян Владимиру Путину превысил 78%

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 7 0

Подавляющая часть населения страны одобряет деятельность президента.

Уровень доверия россиян Владимиру Путину превысил 78%

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

Читайте нас в: Дзен Новости

Президенту России Владимиру Путину доверяют более 78% граждан страны. Соответсвующее результаты были получены из опроса ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения).

Согласно результатам, 78,5% опрошенных граждан доверяют главе государства.

Также 75,8% респондентов заявили, что одобряют деятельность Владимира Путина.

Исследование проводили с 27 ноября по 3 декабря. Были опрошены 1600 россиян старше 18 лет с помощью телефонных звонков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер России Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он сказал участнику спецоперации, герою Донецкой народной республики (ДНР) Артему Жоге во время награждения в Кремле.

Российский лидер сегодня наградил участников СВО медалями «Золотая звезда».

-13° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
Живи, сохраняя покой: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря

Последние новости

20:44
Уровень доверия россиян Владимиру Путину превысил 78%
20:30
Холодный расчет: прогноз Таро на неделю с 11 по 17 декабря
20:15
Пассажирский самолет экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации кабины пилотов
19:51
Учились вместе: знала ли сестра-близнец устроившей стрельбу в брянской школе о ее планах
19:48
Лайкаем хейтеров: как социальные сети продвигают молодых артистов
19:44
«Чувствовала конкуренцию»: действительно ли Пугачева мешала SHAMAN в карьере

Сейчас читают

«Были жалобы»: жену Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге
Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году
«Никто не знает, сколько ему осталось»: родные Брюса Уиллиса бьют тревогу
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам