Российская артиллерия сорвала ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Расчет САУ «Мста-С» поразил уничтожил пункт управления дронами противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Расчет САУ «Мста-С» нарушил логистику ВСУ на Добропольском направлении

Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» выполняют боевые задачи по поддержке штурмовых подразделений на Добропольском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты САУ ведут огонь по командным пунктам и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а также нарушают подвоз продовольствия и боеприпасов к переднему краю и препятствуют ротации личного состава противника.

Боевая работа проводится круглосуточно с замаскированных огневых позиций. Артиллеристы действуют совместно с расчетами разведывательных БПЛА, которые передают координаты обнаруженных целей для нанесения ударов.

В ходе выполнения задач были выявлены и уничтожены командный пункт ВСУ и пункт управления БПЛА. Также, как уточнили в ведомстве, были нарушены логистические маршруты противника и сорвана ротация личного состава.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Спецоперация
11 сент
Армия России поразила пункт управления БПЛА под Сумами
11 сент
Расчеты «Гиацинтов» уничтожают ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 сент
Зачистка «опорника» ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
11 сент
Дежавю: «Азовцы»* оказались заблокированы в котле среди тысяч боевиков ВСУ
10 сент
От российского «Торнадо» не скрыться. Лучшее видео из зоны СВО
10 сент
Танкисты сравняли «опорники» ВСУ с землей. Лучшее видео из зоны СВО
9 сент
ВС РФ поразили центр хранения и распределения военных грузов в Николаеве
9 сент
Армия России начала штурм Дружковки в ДНР
9 сент
Армия России поразила судно с военным грузом рядом с портом Одесса
9 сент
Экипаж Су-34 работает под прикрытием ночи. Лучшее видео из зоны СВО
+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:57
В Южно-Сахалинске 150 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки
11:45
Крестный ход с мощами Александра Невского и Дмитрия Донского пройдет в Петербурге
11:30
Российская артиллерия сорвала ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11:23
«Дочки-матери» спустя 20 лет: как изменились актеры российского сериала
11:17
Одна женщина погибла и 14 человек ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область
11:15
Зараженный шкаф: как избавиться от личинок моли и спасти вещи

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
Груды металла: кадры с места ДТП под Архангельском, где погибли 13 человек
Восьмой тур РПЛ-2026/27: «Локомотив» едет в Петербург добивать «Зенит»
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео