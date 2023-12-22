Новые правила: как изменится регламент сдачи экзамена на водительские права

Документ вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

Новый регламент сдачи экзамена на водительские права в России вступает в силу с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Ведомство разработало проект ведомственного приказа «О внесении изменений в Административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений».

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

Согласно новому регламенту, сумма штрафных баллов, при которых экзамен считается проваленным, увеличена с пяти до семи. Вместе с тем не получат права те, кто имеет повестку для явки в военкомат.

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