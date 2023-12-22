Новые правила: как изменится регламент сдачи экзамена на водительские права

|
Евгения Романова
Евгения Романова 79 0

МВД РФ изменит регламент на проведение экзамена получение водительских прав

Новые правила: как изменится регламент сдачи экзамена на водительские права

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Документ вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

Новый регламент сдачи экзамена на водительские права в России вступает в силу с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Ведомство разработало проект ведомственного приказа «О внесении изменений в Административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений».

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

Согласно новому регламенту, сумма штрафных баллов, при которых экзамен считается проваленным, увеличена с пяти до семи. Вместе с тем не получат права те, кто имеет повестку для явки в военкомат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России есть два нарушения ПДД, за которые гаишники практически не штрафуют.

Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.71
1.30 100.51
1.46
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 дека...

Последние новости

17:24
США смогут принимать меры против фининститутов, якобы работающих в интересах РФ
17:19
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев умер в Петербурге
17:18
Два брата и сестра: как в Россию вернули троих детей с Украины
17:09
Рэпера VACÍO арестовали после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой
17:06
Картину Брюллова в Русском музее отреставрируют на глазах у посетителей
16:56
Португалец Томаш Амарал стал спортивным директором ФК «Спартак»

Сейчас читают

Кто из звезд пришел проститься с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым: эксклюзивные кадры
Мать почернела от горя: как прошла церемония прощания с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым
«Я люблю эту девчонку»: Шура похвалил Валю Карнавал после скандала на шоу
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса