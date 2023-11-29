В России есть два нарушения ПДД, за которые гаишники практически не штрафуют

Названы два нарушения правил дорожного движения, которые прощают инспекторы ГИБДД.

Инспекторы ГИБДД практически не штрафуют автомобилистов за загрязненные естественным образом номера и неиспользование «поворотников». Об этом Газета.ру сообщил вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

Отмечается, что, если номер авто не виден, сотрудники Госавтоинспекции в основном дают возможность нарушителю протереть его на месте и отпускают без оформления протокола.

«Конечно, это не касается случаев, когда видно, что номер старательно замазан грязью», — подчеркнул собеседник издания.

Также полицейские практически никогда не наказывают за невключенные указатели поворота, несмотря на то, что игнорирование «поворотников» является нарушением ПДД, отметил автоэксперт.

По словам Шапарина, штраф за это предусмотрен, но постановлений по этой статье нет.

«Это такая же редкость, как динозавра встретить», — заявил он.

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