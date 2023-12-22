Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ* на «голой» вечеринке Ивлеевой
Хинштейн: РКН нашел признаки пропаганды ЛГБТ* на «голой» вечеринке Ивлеевой
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ведомство провело проверку в связи с многочисленными обращениями.
В фото- и видеоматериалах со скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой есть признаки пропаганды ЛГБТ*, Роскомнадзор уже разбирается в ситуации. Об этом в личном блоге в социальных сетях заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Одиозная вечеринка, устроенная популярной российской телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой, прошла в одном из столичных клубов в ночь с 20 на 21 декабря. Гостями вечера стали многие российские знаменитости, а дресс-кодом мероприятия было минимальное количество одежды.
После этого на Ивлееву обрушилась волна хейта, а представители общественной организации «Зов народа» обратились в генпрокуратуру с просьбой проверить состоявшееся скандальное мероприятие на пропаганду ЛГБТ* и наркотиков. Подключился к проверке и Роскомнадзор.
«Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* в ряде фото-, видеоматериалов с вечеринки Ивлеевой, размещенных в сети. Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости», — сообщил Хинштейн в соцсетях.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпера VACÍO арестовали после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой.
* — Запрещенная в России экстремистская организация
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