Рэпера VACÍO арестовали после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой

Музыкант признан виновным в мелком хулиганстве, и не только.

Лефортовский районный суд Москвы вынес постановление в отношении рэпера Николая Васильева, известного под псевдонимом VACÍO, после того, как он принял участие в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что Васильев не только участвовал в вечеринке, но и нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял ЛГБТ*-пропаганду. В результате суд постановил признать рэпера виновным в мелком хулиганстве, за что решено отправить его под арест на 15 суток.

VACÍO также признан виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей.

Уже второй день проходит в Москве «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой. Это мероприятие может стать самым скандальным событием года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked — минимум одежды.

Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе. Главной деталью ее образа стало бриллиантовое колье на бедрах стоимостью 23 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава высмеяла «голую» вечеринку Насти Ивлеевой.

* — запрещенная в России экстремистская организация