В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости COVID во всем мире

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 35 0

ВОЗ: число случаев заболевания COVID в мире выросло за месяц более чем на 50%

В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости COVID во всем мире

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Организация предоставила отчем за последние 28 дней. Сколько за этот период выявлено новых случаев инфицирования?

Число случаев заболевания COVID во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней (с 20 ноября по 17 декабря) по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Согласно еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зарегистрировано 850 тысяч новых случаев.

В организации подчеркнули, что сводка не отражает фактическое количество заболеваний по всему миру, поскольку отчеты предоставили лишь 105 стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России зарегистрирован обновленный «Спутник Лайт». Вакцина успешно прошла клинические испытания. Измененный состав лучше защищает от новых штаммов коронавируса, чем прежние.

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