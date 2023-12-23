В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости COVID во всем мире

Организация предоставила отчем за последние 28 дней. Сколько за этот период выявлено новых случаев инфицирования?

Число случаев заболевания COVID во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней (с 20 ноября по 17 декабря) по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Согласно еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зарегистрировано 850 тысяч новых случаев.

В организации подчеркнули, что сводка не отражает фактическое количество заболеваний по всему миру, поскольку отчеты предоставили лишь 105 стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России зарегистрирован обновленный «Спутник Лайт». Вакцина успешно прошла клинические испытания. Измененный состав лучше защищает от новых штаммов коронавируса, чем прежние.