Российские силы лишили ВСУ восьми огневых точек в ДНР

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 19 0

ВСУ потеряли восемь огневых точек на южнодонецком направлении

Российские силы лишили ВСУ восьми огневых точек в ДНР

Фото: Reuters / RFE/RL/SERHII NUZHNENKO

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

ВС РФ продолжают громить противника на поле боя.

Вооруженные силы Украины (ВСУ)лишились восьми долговременных огневых точек на южнодонецком направлении. О текущей ситуации на этом участке фронта рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Он добавил, что за последние сутки ВСУ также потеряли два пикапа и до 115 боевиков убитыми и ранеными.

«Сорваны четыре попытки противника провести ротацию боевиков в районах Новодонецкого и Червоного», — добавил Гордеев в беседе с РИА Новости.

Прежде газета The New York Times сообщила, что ВС РФ перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации. Американские журналисты отметили, что на это указывают последние продвижения российских сил в районе Авдеевки, а также рядом с Купянском, Артемовском и Марьинкой.

Армия России ликвидирует узлы снабжения ВСУ на южнодонецком фронте

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
23 дек
«Нам нечего стыдиться»: датский министр резко высказался об украинских беженцах
23 дек
«Перехватили инициативу»: в США признали успехи российских сил в зоне СВО
23 дек
Первый обмен почтой для военнопленных прошел между Россией и Украиной
22 дек
Правда вылезает наружу: Киев уличили в замалчивании реальной ситуации на фронте
22 дек
Новогодний исторический квест провели для детей участников СВО в Музее Победы
22 дек
Столтенберг признал мощь армии России в рамках СВО
22 дек
Артиллеристы армии России уничтожили укрепления ВСУ на кременском направлении
22 дек
Нидерланды подготовят для Зеленского 18 истребителей F-16
22 дек
«Четко написано»: как Украина пыталась нарушить контракт ради истребителей
22 дек
«Прямое вступление в войну»: Саакашвили заявил об отправке войск НАТО на Украину
+1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.94
0.23 101.29
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:14
Как бороться со спам-звонками: советы эксперта
7:00
«Откроет неделю морозов»: москвичам рассказали о погоде в эти выходные
6:40
Российские силы лишили ВСУ восьми огневых точек в ДНР
6:20
Американского актера Чарли Шина пыталась задушить соседка
6:00
Лолита о «голой» вечеринке Ивлеевой: «Это не про секс, иначе 60-летних бы не позвали»
5:39
В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости COVID во всем мире

Сейчас читают

«Имеют тонкую связь»: предчувствуют ли собаки приближение смерти хозяина
«Без широких торжеств»: звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов женился
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса