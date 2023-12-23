ВС РФ продолжают громить противника на поле боя.

Вооруженные силы Украины (ВСУ)лишились восьми долговременных огневых точек на южнодонецком направлении. О текущей ситуации на этом участке фронта рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Он добавил, что за последние сутки ВСУ также потеряли два пикапа и до 115 боевиков убитыми и ранеными.

«Сорваны четыре попытки противника провести ротацию боевиков в районах Новодонецкого и Червоного», — добавил Гордеев в беседе с РИА Новости.

Прежде газета The New York Times сообщила, что ВС РФ перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации. Американские журналисты отметили, что на это указывают последние продвижения российских сил в районе Авдеевки, а также рядом с Купянском, Артемовском и Марьинкой.

Армия России ликвидирует узлы снабжения ВСУ на южнодонецком фронте

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.