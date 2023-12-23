«Перехватили инициативу»: в США признали успехи российских сил в зоне СВО

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 19 0

NYT: ВС РФ перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации

«Перехватили инициативу»: в США признали успехи российских сил в зоне СВО

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

ВС РФ уверенно продвигаются по всем направлениям спецоперации.

Российские силы перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации по защите Донбасса, пишет газета The New York Times.

«Недавние наступления России <…> также являются еще одним доказательством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя», — говорится в публикации.

Уточняется, что на это указывают последние продвижения ВС РФ в районе Авдеевки, а также рядом с Купянском, Артемовском (украинское название Бахмут) и Марьинкой.

В материале также приводится заявление украинского политика Егора Чернева. Тот признал, что ВСУ начинают терять территории из-за отсутствия американских боеприпасов.

Действительно, Украина столкнулась с существенным сокращением помощи со стороны Запада. В США уже открыто заявили, что находятся не в том положении, чтобы давать Киеву обещания. А все из-за разногласий с республиканцами, которые и блокируют дальнейшую возможность спонсировать киевский режим.

В конце декабря Вашингтон выделит Киеву остатки военной помощи на один миллиард долларов. И на этом все. Пентагон уже попросил не беспокоить его до следующего года и пожелал всем «веселого Рождества».

Продолжатся ли поставки военной помощи в следующем году и насколько за это время ухудшится положение Украины — покажет время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Украину в 2024 году без помощи Запада.

Тема:
Спецоперация
23 дек
Первый обмен почтой для военнопленных прошел между Россией и Украиной
22 дек
Правда вылезает наружу: Киев уличили в замалчивании реальной ситуации на фронте
22 дек
Новогодний исторический квест провели для детей участников СВО в Музее Победы
22 дек
Столтенберг признал мощь армии России в рамках СВО
22 дек
Артиллеристы армии России уничтожили укрепления ВСУ на кременском направлении
22 дек
Нидерланды подготовят для Зеленского 18 истребителей F-16
22 дек
«Четко написано»: как Украина пыталась нарушить контракт ради истребителей
22 дек
«Прямое вступление в войну»: Саакашвили заявил об отправке войск НАТО на Украину
22 дек
Российские военные сбили за неделю четыре самолета и три вертолета ВСУ
22 дек
Ничего не поможет: в Словакии заявили о победе России над Украиной
+1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.94
0.23 101.29
0.78
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 дека...

Последние новости

2:20
Квартирный вопрос: стоит ли покупать комнату в коммуналке
2:03
«Перехватили инициативу»: в США признали успехи российских сил в зоне СВО
1:45
На Украине блогера Юрия Подоляку заочно приговорили к 12 годам
1:24
Страшное ДТП, «психушка» и наркотики: какой путь прошла дочь Успенской к большой славе
1:05
В Лондоне украли дорожный знак с новыми граффити Бэнкси
0:50
Первый обмен почтой для военнопленных прошел между Россией и Украиной

Сейчас читают

Самой красивой девушкой планеты признали албанку: что о ней известно
Нацельтесь на результат: прогноз Таро на неделю с 25 по 31 декабря
Собрались все звезды шоу-бизнеса: как прошел день рождения Алены Жигаловой
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса