Армия России ликвидирует узлы снабжения ВСУ на южнодонецком фронте

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Решающая роль на этом участке сейчас — у реактивной артиллерии.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Тем временем на южнодонецком направлении наши бойцы наносят удары по узлам снабжения и пунктам управления украинской армии. Решающая роль на этом участке фронта сейчас у реактивной артиллерии — работу расчетов РСЗО «Град» увидел корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Граница ДНР и Запорожья, на дорогах стало попроще: земля подмерзла, грязи почти нет. А в воздухе — туман, для нас это хороший знак, в такую погоду беспилотники врага ничего не увидят.

Артиллеристам это только на руку — им хорошая видимость и не к чему. Работают по заранее известным координатам, максимально быстро — по-другому нельзя: цель может запросто уйти, счет всегда идет на секунды.

«Мы в укрытии. А расчет выдвигается на огневую. Цель известна. Укрепрайон на запорожском направлении», — передает с места Ольков.

Рация не умолкает, на подготовку к залпу — всего четыре минуты. Дальше — 40 снарядов за 20 секунд, земля содрогается, сверхмощные ракеты вылетают одна за другой под углом 55 градусов. Стреляют навесом, наклон — для большей эффективности удара.

«Если стреляешь шестью машинами, покрывает площадь три футбольных поля», — отмечает топогеодезист с позывным «Хруст».

На земле — разрывы от снарядов, в этом квадрате артиллерия работает по северной части Урожайного. Из-за него — в тыл группировки ВСУ, целятся в узлы снабжения и пункты управления.

Урожайное — стратегически важная точка южнодонецкого фронта. Этот рубеж позволит контролировать единственную дорогу, ведущую от Великой Новоселовки до Старомлиновки, в которой находятся хорошо укрепленные опорные пункты российской армии.

Решающая роль на этом участке фронта сейчас — у реактивной артиллерии. Впрочем, так было и несколько месяцев назад. Бойцы наносили дальние упреждающие удары во время так называемого контрнаступления ВСУ.

«Я отвечу вам так: несколько выездов было. А мы не спали вообще. Работа была плотная. Но мы справились», — вспоминает командир орудия с позывным «Хищник».

На счету этого экипажа сотни пораженных целей. Впрочем, и самому расчету досталось. Дважды попадали под обстрел, рассказывает водитель с позывным «Ракета».

«Кабина — шрапнелью по нам. Дырявая. Покоцана дверь», — рассказывает водитель, заряжающий с позывным «Ракета».

«Грады» на боевом дежурстве как днем, так и ночью. Чтобы в любой момент выехать на стартовую позицию, развернуться и нанести удар. И главное — уйти из-под ответного огня, как это получалось у них уже не раз.

Тема:
Спецоперация
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