Лолита после скандальной «голой» вечеринки собирается покинуть Россию

После участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой Лолита поделилась планами на отдых.

Популярная российская певица Лолита Милявская поделилась с фанатами своими планами на новогодние праздники. Исполнительница собирается покинуть Россию и отправиться в Болгарию. Об этом рассказал портал Prozvezd.

По словам звезды, декабрьские гастроли и нескончаемые выступления даются ей достаточно тяжело. Она сильно устает, что заметно сказывается на голосе артистки. Именно поэтому новые песни пока «не поются»: Лолита отказалась от записей.

«Понимаю, что с таким горлом записывать новые песни нельзя. Вот, сейчас отдохну, горло восстановится, тогда можно и в студию идти», — рассказала исполнительница.

Знаменитость уже придумала, как проведет свои каникулы. В январе она посетит Болгарию, чтобы «привести себя в порядок», а также навестить семью. Однако сейчас певица хочет сосредоточиться на карьере.

«Мне необходимо десять дней спа-процедур. После них я чувствую себя в полном порядке. А пока нужно работать — у меня даже мыслей других нет. Концерты и съемки почти каждый день», — заявила Милявская.

При этом Лолита старается отдыхать: она регулярно ходит в бассейн. По мнению артистки, именно плавание помогает организму не дать сбой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита рассказала о «голой» вечеринке Ивлеевой.